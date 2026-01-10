CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üretim temelli bir modele duyulan ihtiyaca dikkat çekerek, “üretimden elde edilen gelirin toplumun tabanına adil biçimde yayılması” anlayışını benimsediklerini vurguladı. Bölgedeki su sorununun ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade eden İncirli, suyun hem üreticiyle hem de halkla buluşturulmasının çok önemli olduğunu belirterek bölgedeki su sorunu dile getirdi ve yürütülen projeler hakkında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’dan detaylı bilgi aldı.

Başkan Kaya, Lefke Belediyesi ile Avrupa Birliği’nin ortak çalışması olan ‘Kavises Su Sistemi’ projesinin Lefke’nin yeni su kaynağı olacağını kaydetti. Harita üzerinde su hatlarının konumlarını gösteren Kaya, Kavises Barajı’nın kuzey bölümünde bulunan yaklaşık 4 kilometrelik boru hattında ciddi sorunlar yaşandığını ve bu hattın yenilenerek evlere suyun ulaşabilmesi için bir projenin hazırlandığını aktardı. Mevcut suyun bölgedeki bahçe sahipleri tarafından yılın 4 ayı sulama amacıyla kullanıldığını, diğer zamanlarda ise kullanılmadığını belirten Kaya, ‘Kavises Su Sistemi’ projesi kapsamında, mevcut su borularının yenilenmesi ve filtreleme sistemlerinin kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca Başkan Kaya, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Gemikonağı–Cengizköy Yürüyüş Yolu İstinat Duvarı Projesi hakkında da kısaca bilgi verdi. Kaya, projenin Cengiz Topel Anıtı ile Cengizköy yolu arasında yer alan yaklaşık 850 metrelik alanda bir istinat duvarı inşa edilmesini kapsadığını belirterek, bu sayede dalgaların yol açtığı hasarın önlenmesinin hedeflendiğini ifade etti. Projenin devamında yapılacak dolgu ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 4 kilometrelik bir sahil yürüyüş yolunun hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

İncirli: Yerle bir edilen sosyal devlet anlayışını yeniden inşa edeceğiz

CTP heyeti ardından Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu ile bir araya geldi. Görüşme kapsamında yine bölgedeki su sorunu ve projeleri ile bölgede çok önemli bir konu haline gelen Lefke Gazi Lisesi’nde yaşanan sorunlar ele alındı. Kaymakam Orakçıoğlu, öncelikle bölgedeki su projeleri hakkında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’yi bilgilendirdi. Görüşmede esas olarak Lefke Gazi Lisesi’nde yaşanan sorunlara odaklanıldı. Lisede uzun süredir devam eden sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Sıla Usar İncirli, okuldaki söz konusu sorunlara en kısa sürede nasıl müdahale edilebileceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İncirli, güvenli eğitimin sürdürülebilir biçimde sağlanabilmesinin, bölgenin gerçekleri ve bilimsel temeller doğrultusunda mümkün olduğunu vurgulayarak, bu yönde uygulanabilecek yöntemlerin üzerinde çalışıldığını ve çözüm önerilerinin hazır olduğunu ifade etti. İncirli ayrıca, hükümetin bu konuda inisiyatif almaktan kaçındığını dile getirdi.

Lefke ilçesinde bulunan Devlet Daireleri ile devam eden ziyaret programında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Sosyal devlet anlayışının iflas ettiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken İncirli, CTP iktidarında şiddet ve suç kültürünün yükselmesini engelleyecek mekanizmaların, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve çocuk haklarına yönelik politikaların yürürlüğe gireceğini söyledi. İncirli, sosyal devleti yeniden tesis etmenin yapılacak ilk işlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Gerçekleşen ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Milletvekili Salahi Şahiner ve Armağan Candan, MYK üyesi Koral Aşam, Lefke İlçe Örgütü Başkanı Tuncay Sarıyer ve Güzelyurt İlçe Örgütü Başkanı Çağlar Gulamkadir eşlik etti.