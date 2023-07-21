Güzelyurt Sivil Toplum Platformu çatısı altında bulunan sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve bazı siyasi parti temsilcileri, Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması, tamamlanana kadar olan süreçte ise Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda 24 saat doktor bulundurulması ve sağlık ocağının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Güzelyurt Belediye Başkanı ve Güzelyurt Kaymakamı ziyaret edilerek, destek talep edildi.

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu adına Şinasi Özdeş tarafından ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada, Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi taleplerinin iletildiği belirtilerek, uzun yıllardır Güzelyurtluların hastalarını ya Lefke Cengiz Topel Hastanesi’ne ya da Lefkoşa’ya götürmek zorunda olduğu, yolda çok can kaybedildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölge milletvekillerinin ve sivil toplum örgütlerinin çok uzun mücadelesinden sonra 2016 yılında Güzelyurt Hastanesi’nin temellerinin atıldığı ve hastanenin 1/3’ünün bitirildiği anımsatılarak, 7 yıldır hastanenin inşaatının atıl durumda olduğu ifade edildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“2018 yılında 24 saat hizmet vermeye başlayan sağlık merkezi de maalesef yeniden yarım gün hizmet vermeye başladı. Güzelyurt Sağlık Merkezi bu hali ile de doktor ve ilaç eksiklikleri ile boğuşuyor. Güzelyurt bölge halkı sağlık hizmeti almada çok büyük sıkıntılar içindedir.

Yapılması gereken Güzelyurt Hastanesinin bitirilmesi için hükümetin konuyu öncelikleri arasına alması ve ivedi bir şekilde ihaleye çıkmasıdır. Bu arada da ileride Güzelyurt Hastanesinin nüvesini oluşturacak olan Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin bir an önce 24 saat hizmet vermeye başlaması ve eksikliklerinin giderilmesidir.”