Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi ile Creditwest Bank, K.T. Koop Merkez Bankası ve Kıbrıs Vakıflar Bankası arasında, 1. Etap Güzelyurt Sosyal Konutları hak sahiplerine konut kredisi sağlanmasına ilişkin protokol bugün İçişleri Bakanlığı’nda imzalandı.

63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası’nın 13’üncü maddesi uyarınca hayata geçirilen protokolün imza törenine, bakanlık müsteşarı Batu Beyit ve Sosyal Konut Müdürü Erkan Baştaş da hazır bulundu.

Protokol kapsamında, kura sonucu hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların konut kredisi işlemlerinin, kredi vermeyi kabul eden bankalar olan Creditwest Bank, K.T. Koop Merkez Bankası ve Kıbrıs Vakıflar Bankası aracılığıyla yürütülmesi hedefleniyor.

Hak sahiplerinin, konut kredilerinden yararlanabilmeleri için 15 gün içerisinde ilgili bankalara başvurarak konut kredi borç senedi ve/veya kredi sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, sosyal konut projelerinin dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sürecin hızlı ve sağlıklı şekilde ilerlemesi için gerekli tüm adımların atıldığını ifade etti. Oğuz, protokolün hak sahibi vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.