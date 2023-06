Başman, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt Belediye Başkanı mahmut Özçınar ve İlçe Başkanı Mutlu Atasayan ile birlikte ziyaretlerde bulundu; vatandaşlarla buluştu.

İlk toplantı UBP İlçe Binası’nda düzenlendi.

Bölge halkı ve UBP’lilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başman ve Üstel konuşma yaptı.

Ali Başman, adı üstünde Güzelyurt’un güzel insanları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “ Sayenizde güç alıyoruz, gücümüze güç katıyoruz. Daha da büyüyen gücümüzle sandığa gidiyoruz ve alnımızın akıyla bu sandıktan bir zaferle daha çıkacağız” dedi.

Başman, “ Gittiğimiz her bölgede, her köyde, her sokakta, bizim kazanacağımız çok net görülüyor. Ama çok güçlü kazanmak istiyoruz. Reformlarımızın kesintisiz devam etmesini istiyorsak, daha çok çalışalım. Hep birlikte başarıyı kucaklayalım” diye konuştu.

Başman sözlerini şöyle sürdürdü:

“32 Yıllık İş dünyası ve ticaret hayatımda, samimiyetle söylüyorum çok şey öğrendim. Ülke ekonomisine entegre bir yapıda, döviz dalgalanması ve diğer pek çok olumsuz etmenle mücadele verdik. Ayakta kalmayı başardık. Bu ülkenin kendi toprakları üzerinde kendi insan kaynaklarımızla bir isim yarattık ve bugünlere geldik. Mevcut ekonomik ortamdan kimseyi üzmesin. Sayın başbakan, sayın bakanlarımız, hükümetimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Fikrimizi sorduklarında da söylüyoruz. Kimse merak etmesin. Mevcut sorunları aşacak insan kaynağımız vardır. Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle, aşamayacağımız sorun yoktur”

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de Güzelyurt’un bir kez daha UBP’ye kucak açtığına işaret etti.

Halkın doğrudan hizmeti UBP hükümetlerinde aldığını ve takdirini de her seçimde UBP lehine gösterdiğini vurgulayan Üstel, yeni bir zafere doğru yol almaya başladıklarını, 25 Milletvekili olarak istikrarlı yeni dönemim çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Halkın her bölgede UBP’ye yönelik ilgisi ve takdirinin muhalefeti sürekli öfkelendirdiğini belirten Üstel, “ Sadece ahkam kesme duyuyoruz. Her gün devlete türlü yakıştırmalar yapan bir adayla, bugün devletin seçimine giriyorlar. Üstelik ekonomiyi düzeltecekmiş. Peki nasıl? Yanıt yok…Sizin iktidarınızdaki ekonomiyi gördük. Yarım maaş ödediniz” dedi.

Üstel, “ Biz ulusal davada KKTC’yi sonuna kadar savunacağız. Anavatan ile işbirliğine devam edeceğiz. El ele bu yolu birlikte yürüyeceğiz” dedi.