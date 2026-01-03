02 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Mehmet Tarihsever (E-78) kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, 01 Ocak 2026 tarihinde Gönyeli’de ikametgâhında aniden rahatsızlanan Seydi Akar (E-47), ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.