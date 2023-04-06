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Soruşturma devam ediyor...

Kaza sonucu yaralanan HE 615 plakalı araç sürücüsü Rahmet Altıntaç ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Doruk Altıntaç (11) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Rahme Altıntaç (41) yönetimindeki HE 615 plakalı salon araç ile Kiler Gıda isimli marketin park yerinden ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Manisa Bulvarına giriş yapması sonucu o esnada bulvar üzerinde güney istikametine doğru seyreden Vehbi TİP yönetimindeki TLJ 778 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpıştıkları aktarıldı.

Elektrik kesintisinin nedeni belli oldu

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Güzelyurt'ta Manisa Bulvarı üzerinde saat 17.45’te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk toplam 2 kişi yaralandı.

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