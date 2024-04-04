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"04.04.2024 tarihinde, saat 18.00 raddelerinde Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca yönetimindeki MR 594 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan Nuri TÜRK (E-28), Simit Dünyası önündeki yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o sırada yaya geçidi üzerinde kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmeye çalışan Kemal ESENDAĞLI (E-20)'ya çarpmıştır. Kazada sonucu yaralanan yaya Kemal ESENDAĞLI kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesine yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Polisin açıklaması şöyle:

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