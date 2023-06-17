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Özuslu: Mutlaka Bir Çıkış Yolu Vardır

Özuslu: Mutlaka Bir Çıkış Yolu Vardır

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu 100 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar ile plastik sulama hortumları ve 14 adet ağaç yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 10.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Salih Miroğlu Bulvarı yakınlarında bir bahçede meydana geldi.

Güzelyurt ’ta Dr. Salih Miroğlu Bulvarı yakınlarında bir bahçede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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