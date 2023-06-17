Güzelyurt’ta Dr. Salih Miroğlu Bulvarı yakınlarında bir bahçede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 10.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Salih Miroğlu Bulvarı yakınlarında bir bahçede meydana geldi.
Yangın sonucu 100 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar ile plastik sulama hortumları ve 14 adet ağaç yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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