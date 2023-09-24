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Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümündeki yakıt pompası, plastik aksamları ve elektrik kabloları tamamen yanarak zarar gördü. Polisin soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 23 Eylül, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mahmut Fırat’ın kullanımındaki HS 222 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki yakıt hortumundan sızan yakıtın aracın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

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