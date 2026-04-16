Devir protokolü bugün Maliye Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

Protokole Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar imza koyarken, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme de sürece eşlik etti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın bugün Maliye Bakanlığı’nda imza koyduğu anlaşma doğrultusunda, tarihi yapı belediye himayesine geçti.

Bakanlar Kurulu’nun 10 Mart 2026 tarihli ve Ü(K-I) 429-2026 sayılı kararıyla alınan bu adım, Güzelyurt’taki eski tren istasyonu korunarak topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Proje kapsamında alanın, hem sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği hem de tarihsel değerlerin sergileneceği bir merkez olarak düzenlenmesi planlanıyor.