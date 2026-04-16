Görüşmede, elektrik müteahhitlik faaliyetleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile kayıt dışı kişiler tarafından yürütülen elektrik işlerinin yol açtığı sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Bakan Hasipoğlu görüşmede yaptığı değerlendirmede, iş sağlığı ve güvenliğinin devletin en temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, elektrik alanında yabancı kişilere eğitim, ve sertifika verilmesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı ,Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği arasında oluşturulacak bir komite kurulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Hasipoğlu, “Elektrik gibi yüksek risk içeren bir sektörde standart dışı ve denetimsiz çalışmaların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu süreçte sektör temsilcileriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.