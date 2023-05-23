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Seminerin ardından sağlık görevlileri tarafından Hac ı adaylarına gerekli aşılar yapıldı.

Seminerde konuşma yapan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Boşal ise 210 hacı adayının Kıbrıs'tan kutsal topraklara 11 Haziran'da uğurlanacağını, dönüş tarihinin de 14 Temmuz olacağını aktardı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Haspolat Halasultan Camii Konferans salonunda yapılan etkinlikte, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ve görevliler katılımcılara bilgilendirme ve tavsiyelerde bulundu.

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