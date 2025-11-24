Baf
Dipkarpaz
Gazimağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Larnaka
Lefke
Lefkoşa
Limasol
İmsak
05:04
Baf
Dipkarpaz
Gazimağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Larnaka
Lefke
Lefkoşa
Limasol
21
°
DOLAR
42,43340
-0.02
EURO
48,95530
0.07
STERLİN
55,60410
-0.11
G.ALTIN
5556,03000
0.07
BİST100
10.909,00
-13
BITCOIN
85.668,34
-0.97
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SPOR
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT
CANLI YAYIN
YEREL SEÇİM
WORLD NEWS
LONDRA-CANLI
EKONOMİ
YAŞAM
Eğitim
Genel
Dış Haberler
RUM BASINI
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
WhatsApp İhbar Hattı
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SPOR
Haberler
SPOR
Hacıosmanoğlu: Bu işten zarar görecek kulüpler var
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda bahis soruşturması kapsamında gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
24.11.2025 - 14:48
Yayınlanma
1
Paylaşım
39
Gösterim
1 Dk
Okunma Süresi
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Bunlar da ilginizi çekebilir
Türkiye U23 Kadın Millî Takımı’na Kıbrıslı Türk Selin Cemal davet edildi
Galatasaray ikinci yarı döndü: 5 gol, 2 kırmızı kart
Karel Biran, Salsa Solo Junior 2 kategorisinde dünya şampiyonu oldu
Cumhuriyet Meclisi ve TBMM milletvekillerinden spor izolasyonlarına ortak tepki
Adım adım Dünya Kupası'na! Rakibimiz belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi
Yorumlar
Gönder
Üst
Ana Sayfa
Kategoriler
KIBRIS
Haber KKTC
Kıbrıs Gazetesi
MANŞETLER
Mobil Versiyon
RÖPORTAJ
RSS
SEÇİM 2013
DÜNYA
TÜRKİYE
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SPOR
MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
CANLI YAYIN
YEREL SEÇİM
WORLD NEWS
LONDRA-CANLI
EKONOMİ
Advertorial
İŞ İLANLARI
OTOMOBİL
Seri İlanlar
YAŞAM
Bahçe Hayatı
Burç Yorumları
İpucu
YEMEK TARİFLERİ
Eğitim
Genel
Dış Haberler
RUM BASINI
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.gundemkibris.com
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın.
Tamam