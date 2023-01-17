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Din İşleri Başkanı olarak KKTC’de görevlendirilen Ahmet Ünsal’ın Mağusa’da yaptığı bir toplantının yankıları sürüyor.

Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasiler dün gece yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan sokaklara döküldü.

Aile hayatı adı altında Ünsal’ın sözleri günlerdir kınansa da iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve iktidar ortakları Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Ünsal’a sahip çıktı.

Ünsal’ın sözlere karşı yapılan tepki yürüyüşüne katılan HP dokuzuncu dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından “Eğer bu adamı bugün görevden almazsanız “adam” değilsiniz” iletisini paylaştı.

İletiye çeşitli destek mesajları gelirken Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı “hade ordan sende” yazarak tepki gösterdi. Manavoğlundan ise manidar şeklinde yorumlanan “İNCİNMİŞSİN” yanıtı dikkat çekti.