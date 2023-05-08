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Yeniden başlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (HADO) seferleri, Girne’den Salı, Perşembe ve Pazar günleri; Taşucu’ndan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılacak. 2022 yaz sezonunda Hatay’dan KKTC’ye deniz ulaşımı başlatan HADO, 6 Şubat depreminde Hatay Limanı’nın zarar görmesi nedeniyle yaz sezonunda Girne-Taşucu hattında hizmet verecek.

İlk seferine geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan HADO, hava şartları nedeni ile seferlerine ara vermişti.

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Konuk heyeti Girne Turizm Limanı’nda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve belediye yöneticileri karşıladı.

HADO tarafından Girne’ye gerçekleşen ilk seferde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya ve beraberindeki heyet yer aldı.

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