Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2022 - 06 Ocak 2023 tarihleri arasında, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın pazartesi açık ve az bulutlu; salı parçalı ve az bulutlu; çarşamba açık ve az bulutlu; perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma ise az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında olacakken, rüzgarın Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.