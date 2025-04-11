Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 4-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 24 numuneden 23’ü temiz çıkarken, SVS Tic. Ltd. Şti. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünün firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği açıklandı.

Yerli ürünlerden alınan 24 numunenin 18’i temiz bulunurken, 2 üründe tavsiye dışı, 4 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Yedidalga köyü Hasan Çolak’a ait çilekte ve Akçay köyü sakini Ulus Kızılyürek’e ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünlerin imha edilmesine karar verildi.

Yedidalga sakini Behiye Pekdoğan’a ait iki farklı çilek ürününde, Güneşköy’de bulunan Unicap Enterpress Ltd.’e ait salkım domateste ve Akçay köyü sakini Hasan Sindeli’ye ait Valensiya portakalda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.