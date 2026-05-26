Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Berkay Sürmelioğlu, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.45 sıralarında Lefkoşa Surlariçi’nde Tanzimat Sokak üzerinde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi tarafından muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrollerde zanlı C.E.E.’nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gündür, zanlı D.A.O.’nun 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gündür, zanlı H.S.E.’nin 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren 350 gündür ve zanlı J.G.’nin ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Göç İdaresi Kontrolünde Tespit Edildiler

Polis memuru, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı’ndan zanlılarla ilgili ifade temin edileceğini kaydeden polis, zanlılar adına ihraç yazılarının yazıldığını ve cevap beklendiğini ifade etti.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, mahkemeden zanlılar hakkında ek süre talep etti.

“Ülkemize Gitmek İstiyoruz”

Mahkemede söz alan zanlılar ise ülkelerine dönmek istediklerini ve uçak biletlerini kendilerinin karşılayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.