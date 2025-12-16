Polis Genel Müdürlüğü’nün 8-14 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkede 53 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların; biri ölümle, 11’i yaralanmayla ve 41’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (15) , kavşakta durmamak (14), dikkatsiz sürüş yapmak (10), yakın takip (6) ve diğer etkenler (8) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 2 milyon 165 bin 700 TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle;

“Girne 17, Gazimağusa 15, Lefkoşa 12, İskele 6 ve Güzelyurt 3.”

-Denetimlerde bin 794 rapor, 199 araca men, 6 sürücüye tutuklama

Öte yandan, polisin aynı dönem gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, bin 794 araç sürücüsü rapor edildi, 199 araç trafikten men edildi ve 6 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 616, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 198, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 136, Muayenesiz Araç Kullanmak 88, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 62, Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları 46, Dikkatsiz Sürüş 31, Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak 28, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 23, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak 22, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 14, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 11, Trafik Işıklarına Uymamak 10, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak 10, Tehlikeli Sürüş 9, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 4, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 1 ve 531 diğer trafik suçları.”