Hailey Bieber, Vogue'un "In the Bag" serisine katılarak çantasındaki eşyaları tanıttı. Çantasından çıkardığı 5 telefonla ilgili olarak, "Bunları anonim olarak internette gezinmek, yorum yapmak, birilerini gizlice takip etmek, kızların profillerine bakmak, birden fazla hesap açmak gibi şeyler için kullanıyorum" diyerek sosyal medyada kendisi hakkında dolaşan söylentilere mizahi bir dille yanıt verdi.

'Aşk İksiri' detayı sosyal medyada gündem oldu

Bieber'ın çantasından çıkan en dikkat çekici eşya ise küçük bir şişe içerisindeki 'aşk iksiri' oldu. Babasının onu 12 yaşındayken dağlarda yaşayan bir cadıyla tanıştırdığını ve bu cadının ona özel bir iksir hazırladığını belirten Bieber, "Bu iksir genç bir Kanadalı pop yıldızının bana aşık olmasını sağladı" diyerek eşi Justin Bieber'a gönderme yaptı.

Sosyal medyada tepkiler

Hailey Bieber'ın bu mizahi açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Bieber'ın kendisi hakkında dolaşan söylentilere esprili bir şekilde yanıt vermesini takdir etti.