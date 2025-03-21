Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Acil Servis ve ameliyathane bölümlerinde incelemelerde bulundu. Bakan Dinçyürek’e ziyaretinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü, hastane başhekim yardımcıları ve sorumlu hemşireler eşlik etti.

Acil Servis’te sorumlu hekim ve hemşirelerden servisin işleyişine dair veriye dayalı, rakamsal bilgiler alan Bakan Dinçyürek, hasta memnuniyetini artırmak ve hastaların acil serviste bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdi. Özellikle triyaj sisteminin daha etkin kullanılması ve Acil Servis çalışma düzeninin yeniden organize edilmesi için kararlar üretildi.

Ameliyathane bölümünde de denetimlerde bulunan Dinçyürek, ameliyathane çalışma düzeninin daha verimli olması ve ameliyat sırası bekleyen hastaların daha kısa sürede ameliyata alınabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Yerinde denetimlerde bulunan Dinçyürek, tüm sağlık çalışanlarının mesai saatlerine titizlikle uyması hususunda uyarı yaptıklarını kaydetti.

Ziyaret sırasında yapılan tespitler ve çözüm önerileri hastane başhekimliğine iletilirken, konunun hassasiyetle takip edeceği vurgulandı.