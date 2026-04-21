Dönem içerisinde gerçekleşen kazaların başlıca sebepleri arasında 24 olayla süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Bunu 16 olayla dikkatsiz sürüş, 12 olayla kavşakta durmamak, 10 olayla yakın takip ve 8 diğer etken izledi. Kazalar sonucunda toplam hasar miktarının 4,156,33 TL olduğu bildirildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa’da 20, Gazimağusa’da 21, Girne’de 17, Güzelyurt’ta 6 ve İskele’de 6 kaza kayıtlara geçti.

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 233 araç sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 636 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları arasında 822 sürat, 94 mobil radar ile tespit edilen hız ihlali, 18 tehlikeli sürüş, 39 dikkatsiz sürüş, 234 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanımı, 18 ehliyetsiz sürüş, 28 alkollü araç kullanımı, 22 cep telefonu ile araç kullanımı ve 265 emniyet kemeri ihlali yer aldı. Ayrıca 100 trafik levha ve işaretlerine uymama, 6 trafik ışıklarına uymama, 102 muayenesiz araç kullanma, 74 sigortasız araç kullanma ve çeşitli diğer ihlaller de kayıtlara geçti.

Denetimlerde toplam 286 araç trafikten men edilirken, 15 sürücü tutuklandı.