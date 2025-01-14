Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 41’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak Küçük’ün, halkına güç ve ilham verdiğini vurguladı.

Bakan Dinçyürek, mesajında Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve güvenliği uğruna adadığını belirterek, “Dr. Fazıl Küçük, mücadele yıllarındaki cesareti, kararlılığı ve inancı ile halkına güç ve ilham vermiştir” dedi.

Dinçyürek, Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının içinden çıkan, halkını yakından tanıyan ve halkı için yaşayan unutulmaz bir lider olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri, bir halk adamı, bir doktor, bir gazeteci, bir politikacı, çağdaş, özgürlükçü bir Kıbrıs Türkü olan Dr. Fazıl Küçük′ü 41’inci ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

Dr. Fazıl Küçük, ilk nefesinden son nefesine kadar halkı için var olmuş, mücadele yıllarında yaptığı fedakârlıklarla Kıbrıs Türk toplumuna önderlik etmiştir. Onun azmi ve halkına olan sevgisi bugün de bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Büyük liderimizin Kıbrıs Türk halkı için yaptıkları, her zaman büyük bir minnetle hatırlanacaktır. O’nun yüce hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhu şad olsun”