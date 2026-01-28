Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, söz konusu eylemle kamuoyuna güçlü bir mesaj verilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Bengihan, yürüyüş eyleminin sendikaların Yönetim Kurulları düzeyinde gerçekleştirileceğini ifade ederek, kamuda artan yolsuzluk iddialarına, derinleşen yoksulluğa ve toplumsal yapıda yaşanan erozyona karşı ortak duruş sergileneceğini kaydetti.

Sendikalar adına açıklama yapan Güven Bengihan, eylemin Terminal Çemberi’nden başlayarak Girne Kapısı güzergâhı izlenip Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde tamamlanacağını belirtti.

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS’un ortak açıklamasına göre, yürüyüş 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.30’da Terminal Çemberi’nde başlayacak.

Kamuda yetkili beş sendika, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla yarın yürüyüş eylemi düzenleyecek.

