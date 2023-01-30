Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla yapılan girişim sonucunda, Hala Sultan Tekkesi’nin bitişiğinde bulunan binaya, “kahve dükkanı” lisansı verildiği, bunun dışında bir kullanım olmayacağı ve akşam saat 19.00’dan sonra bu yerin kapatılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel basında, İslam Dünyası’nın en kutsal üçüncü ibadet yeri ve Kıbrıs Adası’ndaki Osmanlı – Türk kültür mirasının en önemli sembollerinden olan Hala Sultan Tekkesi’nin bitişiğinde bulunan binanın tavernaya dönüştürüleceğine dair çıkan haberin, ülkede ciddi tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığıyla Rum tarafıyla temas kurulduğu belirtilen açıklamada, basında yayınlanan gelişmelerden büyük kaygı duyulduğu ve İslam dininin en kutsal üçüncü yeri olan bu kutsal mekanın tahribata uğratılmasına ve çevresinin uygunsuz şekilde kullanılmasına müsamaha gösterilmeyeceği ifade edilerek, derhal girişim yapılması talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan girişim sonunda Rum yetkililerin, bahse konu mekan için Hala Sultan Tekkesi’ni ve Tuz Gölü’nü ziyaret edenler tarafından uygun şekilde kullanılması amacıyla “kahve dükkanı” lisansı verildiğini, bunun dışında bir kullanım olmayacağını ve akşam saat 19.00’dan sonra bu yerin kapatılacağını bildirdiği belirtildi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI NEZDİNDE KONU YAKINDAN TAKİP EDİLMEYE DEVAM EDİLECEK”

Açıklamada, konunun, Cumhurbaşkanlığı nezdinde yakından takip edilmeye devam edileceği vurgulandı.