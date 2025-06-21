Girne Marina, KKTC Yelken Federasyonu ve Akdeniz Yelken Kulübü tarafından organize edilen ve bu yıl 3.sü düzenlene festivalde bugün Halil Falyalı Balık Avı Turnuvasına start veriliyor. 19 takımın mücadele edeceği turnuvada sporcular iki kategoride şampiyonluk için yarışacaklar. En büyük balık kategorisi ve en çok balık kategorilerini içeren turnuvada ekipler jüri gözetiminde mücadele edecekler.

Yine festival kapsamında devam eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Monohull Yelken Yarışlarının bu gün üçüncü ve son ayağı icra edilecek. Yurt dışından takımlarında katıldığı yelken yarışlarının şampiyonlarına ödülleri 22 Haziran Pazar günü festival galasında törenle verilecek.