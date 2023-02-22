Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurucularından, emekli başöğretmen Halil Kara hayatını kaybetti.
Kara’nın cenazesi yarın İsmail Safa Camisinde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurucularından, emekli başöğretmen Halil Kara hayatını kaybetti.
Kara’nın cenazesi yarın İsmail Safa Camisinde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
Yorumlar