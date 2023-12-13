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Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı. Kanama da yok." denildi.

Gözündeki şişlik dışında sorunu kalmadı. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travmadan boyunda düzleşme oluştu. Tedbir amaçlı boyunluk taktık.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Hocamızı taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır.

11 günlük bebeği olan Meler, İzmir'e ailesinin yanına dönecek.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu.

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