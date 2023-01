Esengül AYKAÇ - ÖZEL HABER

Pahalılık yüzünden alım gücü günden güne düşerken, her geçen gün vatandaşın sofrasından da bir şey eksiliyor...

Peki bu şartlar altında KKTC’de yaşamaktan mutlu musunuz?

Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan vatandaşların kimi doğup büyüdüğü KKTC’de yaşamaktan mutluyken, kimi vatandaşsa pahalılık yüzünden mutlu olmadıklarını söylediler…



İşte vatandaşların cevapları:



Serkan Poyrazlı: “KKTC’nin mevsimlerini seviyoruz bu yönden KKTC’de yaşamayı seviyorum. Fakat ülkede pahalılık bizlerin canını sıkıyor. KKTC Türkiye’ye göre çok pahalı. Tek maaşla burada geçinmek çok zor”



Güner Çiçeksavan: “KKTC’de doğdum ve büyüdüm bu yüzden KKTC’de yaşamaktan çok mutluyum. KKTC’nin havası duyu beni çok mutlu ediyor. Bence KKTC yaşanacak tek ülkedir. Diğer ülkelerde kesinlikle yaşayamam”



Adnan isimli vatandaş: “KKTC’de yaşamıyorum fakat çocuklarımı görmek için KKTC’yi sık sık ziyaret ediyorum. KKTC’nin fazla ahım şahım bir şeyi yok. KKTC’nin daha iyi olması gereken bir olduğunu düşünüyorum ama daha iyi bir yer değil. Ülkeye turistler geliyor. Bu yüzden yolların düzenlenmesi gerekiyor. KKTC, Türkiye’ye göre çok pahalı. Bunun nedeni de üretim olmamasından kaynaklanıyor olabilir”



Ali isimli vatandaş: “KKTC’de olmaktan mutlu değilim. Her şeyin pahalı olması beni mutsuz ediyor. Asgari ücrete artış yapıyorlar ama cebimize para gelmeden her şeye zam yapıyorlar. İşimiz zor, her şeyin düzeleceğine de inanmıyorum”



Fatih isimli vatandaş: “KKTC’de yaşamaktan mutlu değilim. Çünkü ülkede her şeyin belirsiz olduğunu düşünüyorum. Yurtdışına gidip geldiğim zaman diğer ülkeler ile KKTC’deki farkı çok daha iyi görebiliyorsunuz. Bu ülkede yapılan her iş düzensiz ve ülkede her şey tekrar tekrar yapılıyor. Neyimiz düzgün? Diye sorsanız hiçbir şey düzgün değildir, cevabını veririm. Yollarımızın düzelmesi gerekiyor, kaldırımlarımızda daha rahat yürümemiz gerekiyor. Ülkemizde elektrik, su sorunu olmaması gerekiyor”



Mehmet Köse: “Burada hükümet bir var bir yok. Hükümetin söylediği hiçbir şey doğru çıkmıyor. Hükümet et ucuzlayacak dedi ama et hiçbir zaman ucuzlamadı. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte gıda ürünleri zamlanmaya başladı. Ülkede istikrar olmadığı için KKTC’de yaşamaktan mutsuzum”