Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) iş birliğindeki “Ediz Hun’la Kıbrıs Şehitlerini Anıyoruz” programı çerçevesinde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alan söyleşiye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin yanı sıra diğer sivil ve askeri yetkililer, yerli ve Türkiye’den konuk muharip dernek temsilcileri, üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mutlu Barış Harekâtı'nın 50. yılının kutlanmakta olduğunu hatırlatarak, Türk ordusunun KKTC’de artık ev sahibi olduğunu ve geri gitmeyeceğini; vatanın da şehit ve gazilerin gelecek nesillere hediyesi olduğunu vurguladı.

Zorlu Töre, KKTC’ye dört elle sarılmak gerektiğini ifade ederek, aziz şehitleri saygı ve minnetle andığını belirtti. Töre, millî mücadeleye katkı koyan Adnan Menderes, Fatin R. Zorlu, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, R. R. Denktaş, Dr. Fazıl Küçük, Ali Rıza Vuruşkan, Kenan Coygun, Daniş Karabelen gibi isimlerin unutulmayacağını altını çizdi.

Programın açılış konuşmasını yapan GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Neriman Saygılı, Atatürk’ün “Kıbrıs adasına dikkat ediniz” sözlerine atıfta bulundu ve Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve karışıklığa işaret ederek, egemen güçlerin bölgede huzur bırakmadığının altını çizdi.

Bugün dördüncüsü gerçekleşen organizasyonla ülkeyi vatan yapan aziz şehit ve gazileri anmak ve unutturmamak amacında olduklarını vurgulayan Saygılı, Türkân Şoray’ın sağlık sorunları nedeniyle etkinliğe katılamamasına rağmen kalbinin Kıbrıs’ta olduğunu söyledi ve etkinlikte katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, “Barış Harekâtının 50. Yılına Dair Hikayeleri” dinleyicilerle paylaştı.

Etkinlik, özgeçmişinin okunmasının ardından Türk sinema oyuncusu Ediz Hun'un öğrencilerle söyleşisiyle devam etti.

Çok çalışmanın önemine vurgu yapan Ediz Hun, “Çok çalışırsanız başarı bir gün mutlaka sizi bulacaktır” tavsiyesinde bulundu.