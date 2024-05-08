Büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak Akdeniz’de ve “Mavi Vatan’da” sonsuza kadar var olmanın peşinde olduklarını kaydeden Tatar, Kıbrıs Türkü'nün artık bölgede bir taraf, otorite ve devlet olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk sinema oyuncusu Ediz Hun’un, Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) öğrencilere yönelik söyleşisine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 yılında Barış Harekâtı'nın gerçekleşmemiş olması halinde adada hiç hoş olmayan durumlar yaşanmış olabileceğini belirtti ve vatan savunmasında yer almış gazileri kutlayarak şehitleri andığını belirtti.

Tatar, Ediz Hun’un gençler için bir idol ve örnek olduğunu dile getirerek, harekât zamanlarında Ediz Hun ve Türkân Şoray’ın birlikte Kıbrıs’a gelerek, Mehmetçik, mücahit ve halkla buluşmasının önemine ve değerine işaret etti.

Büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak Akdeniz’de ve “Mavi Vatan’da” sonsuza kadar var olmanın peşinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün artık bölgede bir taraf, otorite ve devlet olduğunu ve artık “Adadaki gerçekleri herkesin kabul etmesinin gerekliliğini ve 1974 öncesine dönülemeyeceğini” bugün görüştüğü BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’e de aktardığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemenliği kabul edilmeden Kıbrıs konusunda herhangi bir görüşme yapmayacaklarını da yineledi.