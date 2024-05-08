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Koşuya kayıt işlemleri başlarken, kayıtlar 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 14.00’te sona erecek. Koşuya kayıt yaptırmak isteyenler KKTC Atletizm Federasyonu, Facebook sayfasında yayınlanan linkten kayıtlarını gerçekleştirebilecek. 'Çocuk Koşusu' katılımcılarının tümüne ise madalya takdimi yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu koşuda ayrıca, 10 kilometrelik yarıştan sonra saat 19.00’da 3 kilometrelik Halk Koşusu/Yürüyüşü ve saat 19.30’da 1 kilometrelik çocuk koşu da düzenlenecek.

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