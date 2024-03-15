Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, binayı bir hafta içinde devredeceklerini kaydetti.

İki-üç ayda bitirilmesi planlanırken, çok büyük tadilat gerektireceği anlaşılan bina, yüzde 70 oranında yenilenmesi nedeniyle yaklaşık 15 ayda tamamlanabildi. Bu orandaki tadilatın bu çapta yeniden bir bina yapmaktan daha maliyetli olduğu bildirildi.

Binanın yapımı sürecinde Kamacıoğlu ailesi, China Bazaar maddi katkı sağlarken, KTİMB hem teknik hem maddi katkı sağladı.

Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ni ziyaret ederek basına açıklamada bulundular.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yaptığı açıklamada, Halk Vakfı Yaşam Sitesi iki yıl önce gündeme geldiğinde toplumda infial yarattığını hatırlatarak, “Maalesef sosyal devletçilik konusunda sınıfta kaldığımızın bir ispatıydı. O dönemdeki yönetim hızlı bir müdahaleyle burada bir çözüm aramaya başladı” dedi.

Gardiyanoğlu, KTİMB'ye, Kamacıoğlu ailesine ve Cihina Bazaara, İskele Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Gardiyanoğlu “Burası, istenildiğinde, seferberlik ilan edildiğinde başarılacak olan en güzel örneklerden biridir... Güzel bir tesis olmuş, yapanların ellerine sağlık” dedi.

Gardiyanoğlu, huzurevleri, yurtlar, kreşler denildiğinde ilk akla gelenin Çalışma Bakanlığı olduğunu ancak yasal mevzuatta çok ciddi gerilikler bulunduğunu, Çalışma Bakanlığının bu tip tesislerde sadece şifaen denetleme yetkisi bulunduğunu kaydetti.

Bu konuyla ilgili yasal çalışmayı tamamladıklarını, Savcılıktan görüş alır almaz Meclis Genel Kuruluna sevkinin yapılacağını, Çalışma Bakanlığının yasadan da aldığı güçle daha aktif denetleyeceğini, kapatma yetkisine de sahip olacağını ifade etti.

Gardiyanoğlu, bu tip yerlerin açma ve kapama yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında olmadığını ifade ederek, “Hiçbir zaman yasada yetkimiz yoktur diye geri çekilmedik, tam tersine her zaman denetleyici ve etkin rol oynadık” dedi.

Halk Vakfı Yaşam Sitesi ile ilgili Bakanlıkta bir komite oluşturulduğunu bu komitede Kamacıoğlu ailesi, China Bazaarın sahibi, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Çalışma Bakanlığı, KTİMB ve Belediyenin yer aldığını hatırlatan Gardiyanoğlu, işletmeyi de İskele Beldiyesinin yürüteceğini söyledi.

Söz konusu tesisin “bölgenin kanayan yarası ve eksiği” olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, devlete ait Lapta Huzeri ile Kalkanlı Yaşam Evi’nin de çok hızlı bir şekilde toparlanmaya başladığını, bu iki tesisi önümüzdeki hafta bir protokolle Sağlık Bakanlığından devralacaklarını ifade etti.

2024 yılını “Sosyal Hizmet Yılı” ilan ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu,”Hayata dokunmanın en güzel yolu, sosyal devletten, sosyal belediyecilikten, sosyal yaşamdan geçer” dedi.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, uzun zaman sonra bu mutlu günü paylaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Süreçte yaşananları anlatan Sadıkoğlu, o dönemde rutin kontrolleri yaptıklarını, ancak kontrol dışında müdahale edemeyecekleri durumlarla karşılaştıklarını söyledi.

Yaşam Sitesi’yle ilgili herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Sadıkoğlu, İskele Beldiyesi olarak yaşlılara verdikleri kıymetin, yaptıkları faaliyetlerle ortada olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, geçmişte yapılan hataların yapılmaması adına uzmanlardan da alacakları destekle yönetimi en iyi şekilde yürüteceklerine inandığını ifade etti.

-Gürcafer

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer de süreçle ilgili bilgi verirken Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yönetimde zafiyet yaşandığını, yaşlıların aldığı hizmetle ilgili sorunlar yaşandığını ve o dönemde kendilerinden yardım istendiğini KTİMB, Kamacıoğlu ailesi ve China Bazaar ile birlikte binanın tamir edilmesi sorumluluğunu aldıklarını söyledi.

İlk gelen bilgilerde binanın çatısıyla ilgili sorunu olduğunun saptandığını, çatının açılıp kapanmasıyla sorunun giderileceğinin söylendiğini bu işlemle ilgili de iki-üç aylık bir süre verdikleririni, beklentinin bu yönde oluştuğunu ifade etti.

Gürcafer, “Ancak biz sorumluluğu alıp da binanın içine girdikten sonra binada yaptığımız araştırmalarda gördük ki, bina tamamen erimiş. Bütün elektrik sistemi çökmüş, erimiş, bütün su sistemi çökmüş, bütün taşıyıcı iskelet sistemi çökmüş. Her taraftan rutubet almış, küf almış. Biz sorumluluğu aldığımızda bunların hepsini yapmadan teslim etmemiz mümkün değildi. İşin doğrusunu yapmak için kolları sıvadık” dedi.

Gürcafer, KTİMB, Kamacıoğlu ailesi ve China Bazaar’ın milyonlarca lira katkı yaptığını, özellikle China Bazaar ile Kamacıoğlu ailesinin çok büyük fedakarlık yaptığını vurguladı.

Gürcafer, bir hafta içerisinde binayı teslim etmeyi planladıklarını, binanın çok uzun yıllar sağlıklı bir biçimde hizmet verecek yaşlı bakımevine dönüştürüldüğünü sözlerine ekledi.

-Taneri

KTİMB İmar, Şehir Planlama ve Sektörel Hizmetler Müdürü Fazıl Taneri ise binanın yenilenmesiyle ilgili bilgi verirken, 2009’da çelik sistemle yapılan binanın dış etkenlere ciddi şekilde açık olduğunu belirlediklerini, hem tavanda hem zeminde, duvarlarda nem bulunan bir sonuçla karşılaştıklarını kaydetti

Taneri, tamirat süresinde; elektrik sisteminin değiştirildiğini, panel duvarlar, zarar gören çelik taşıyıcı sistemlerin değiştirildiğini, elektrik sisteminin tamamen yenilendiğini, ilaveten yangın ve ses sistemi ilave edildiğini, dış cephe sorunlarının tamamen giderildiğini, temellerin altına su girişinin engellendiğini, çatının neredeyse yeniden ele alındığını, yeni binada olması gereken tüm işlemlerin yüzde 70’ini yeni baştan 1600 metre kareyi bulan tesiste uyguladıklarını söyledi.

Taneri, binanın en az iki üç yıl garantisi bulunduğunu, yıllık periyodik bakımları yapılırsa tesisin sorun yaşamayacağını dile getirdi.