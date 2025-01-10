GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Bakırcı, “Sadece bölge hakını değil, tüm ülkemizi ilgilendiren bir sorundur Dipkarpaz-Zafer Burnu yolu. On yıldan fazla süredir bu sorunu konuşuyoruz. Köstebek yuvasına dönen bu yol sadece bölge halkının değil, ülkemize gelen turistlerin de ciddi eleştirilerine yol açmaktadır. Belediye Başkanı olduğum günden bu yana iki yıldır bu yol için mücadele veriyorum. Bir yıl önce Sayın Bakan Arıklı, DP Genel başkanı Ataoğlu ile birlikte bölgeye geldiler, kahvede insanlarımızla sohbet ettiler, yolda inceleme yaptılar ve yol çalışmasına başlayacaklarını söylediler. 1 yıldan fazla zaman geçti. Erhan bey sadece 1 kez telefonlarımıza cevap verdi. Kendisi telefon açmıyorsa benim yapabilecek bir şeyim yok. Yolu geçtiğimiz günlerde yamalamaya başladılar. Ancak daha sonra Çayönü-Güvercinlik bölgesinde vatandaşlarımız orada yaşananlar dolayısıyla eylem yaptı. Vatandaşlarımız kesinlikle haklıdır ancak Sayın Arıklı’nın orada yaptığı açıklamalar bizi fazlasıyla yaraladı. “Ağlamayana meme yok demek ki bu ülkede” ve “Dipkarpaz-Manastır yolunu öteleyip önceliği buraya veriyoruz” dedi. Bu ikisi çok gücümüze gitti ve başkana yakıştıramadım. Biz diyalog ile çözmeye çalıştık. Bu ülkede her vatandaşın hakkı olduğu gibi yol bizim de hakkımız. Topluma hizmet için yapıyoruz. Bu bizim görevimiz. Hizmet odakı çalışıyoruz ve Suphi Coşkun’dan kalan enkazı kaldırmaya çalışıyoruz. Şovu kendisi yaptı. Kendisi bu bölge vatandaşı olarak buna katılmıyorsa kendi sorunu. Bu toplumsal bir olaydır. Şov yapanlar ortadadır vatandaş bunu takdir edecektir” şeklinde konuştu.