Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Din İşleri Başkanlığı, Hamitköy Camisi’nin yenileneceğini açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Din İşleri Başkanlığı, basında çıkan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek için ortak açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

Ortak açıklamada, mevcut kapasitesiyle bölge halkının artan ibadet ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan caminin ilgili mevzuat hükümleri ve teknik raporlar doğrultusunda, kamu yararı esas alınarak genişletileceği belirtilerek, yapılacak çalışmaların herhangi bir tarihsel, siyasi veya ideolojik amaç taşımadığı ifade edildi.

Yapının işlevselliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili şu detaylar da paylaşıldı:

“Bu kapsamda mevcut minare korunacak, Libya desteğiyle inşa edilmiş olan yönetim binası muhafaza edilecek ve yalnızca ibadet alanı ihtiyaca uygun şekilde genişletilecektir. Tüm uygulamalar, yürürlükteki imar, kültürel miras ve vakıf mevzuatı çerçevesinde, yetkili kurumların onayı ve denetimi ile hayırseverlerin desteği altında gerçekleştirilecektir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı, sorumluluğu altındaki vakıf taşınmazlarının tarihi ve manevi değerlerini korurken, toplumun güncel ihtiyaçlarını da gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir.”