Polis açıklamasına göre, K.T. (E-24) kullanımında bulunan kazıcı yükleyici araç ile trafik kazası yaptı. Yapılan kontrollerde, K.T.’nin ehliyet sınıfının kullandığı aracı kapsamadığı belirlendi. Bunun üzerine K.T.’nin, S.A. (E-26) aracılığıyla ve H.A. (E-35)’nın bilgi ve izni dahilinde, H.A.’ya ait sürüş ehliyetini temin ederek onun kimliğine büründüğü saptandı.

K.T.’nin, işvereni H.R. (E-52) ile birlikte Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kaportacıya giderek sahte beyanname doldurduğu ve bu belgenin ilgili sigorta acentesine verilmesini sağladığı, böylece sahte belgenin tedavüle sürüldüğü belirlendi.

Olayla bağlantılı olarak K.T., H.A. ve S.A. tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturma kapsamında meselede aranan zanlı H.R. de tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.