KKTC Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hamitköy Barajı’nın yakınlarındaki bir kavun ve börülce tarlasında tel tuzak kurduğu tespit edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, uygulanan yasal işlem sonucu tuzak kuran şahsa iki asgari ücret tutarında para cezası kesildiği de bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

“28.08.2023 tarihinde 1189 ihbar hattına gelen ihbar üzerine, Dikmen av koruma ofisinde görevli av korucularımız Hamitköy barajının yaklaşık 200 m kuzey batısında ekilmiş kavun ve börülce (bostan) tarlasında kurulu vaziyette 10 adet tel tuzak tespit edilip, el konuldu. Lefkoşa adli şube polisi olay yerine gelerek emare olarak tel tuzaklar alındı, polise giderek adını sonradan öğrendiğimiz E. B. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, şahsa iki asgari ücret sabit para cezası kesilmiştir. İhbarın sonuçlanması adına, hassas davranarak ivedi şekilde bölgeye intikal eden Lefkoşa Adli Şube Polis Müdürlüğü'nde görevli polis mensuplarına teşekkür ederiz. Tüm avcılarımızdan yasalara uymaları ve uymayanları uyarıp sürdürülebilir avcılık gereğini bu ve benzeri olaylarda 1189 ihbar hattımıza ulaşarak gerekli şikayetleri yapabileceklerini hatırlatmak isteriz.”

Polisten de açıklama yapıldı..

Polis açıklaması şu şekilde:

Av ve Yaban Hayatını Düzenleyen Yasalara Aykırı Avlanma (Tel Tuzak İle Tavşan Avlama)

28.08.2023 tarihinde, Avcılık Federasyonuna bağlı av koruyucuları tarafından verilen bilgide Hamitköy Barajı'nın güney batı kısmındaki bir tarlada, yaban tavşanlarını yakalamada kullanılan tel tuzakların kurulduğu öğrenilmesi üzerine söz konusu bölgede polis ekipleri ve av korucuları tarafından kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrolde, tarla içerisinde, tavşan yakalamada kullanılan 10 adet tel tuzak tespit edilmiş ve tuzaklar polis tarafından emare olarak alınmıştır. Yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde bahse konu tuzakların, ekili ürünlere zarar verdiği gerekçesi ile E.B.(E-75) tarafından tarlaya yerleştirildiği tespit edilmesi üzerine söz şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.