Hamzaoğulları, ülkede hemen hemen her alanda “sahtecilik” yapıldığını savunarak, “Utanın da gidin artık.” dedi

Ülkede kaçak taksicilerin suç karteli oluşturduğunu savunan Hamzaoğulları, özel araçlar paralı taşımacılık yaptığı takdirde, 10 asgari ücret ceza, binen yolcuya 2 asgari üçte ceza ve araca da 1 yıl trafikten men gibi cezalar getirilse bu sorunun ortadan kalkacağını kaydetti.

“Bu memlekette 30-36 bin civarlarında kaçak insan varsa memleketin vay haline” diyen Hamzaoğulları, “Memleket elden gidiyor, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Şirketleşme yapılırken kendisine danışılacağının söylendiğini, kendisine danışılmadığı gibi, ülkede bulunan iki tane birliğin de hiçbir konuda fikirlerinin alınmadığını savunan Hamzaoğulları, Türkiye modeli getirilmek isteniyorsa, bunun çok kolay olduğunu, ama Türkiye ile görüşme yapıldığına da inanmadığını kaydetti.

Hamzaoğulları, İzin Kurulunun hala T izni dağıttığını belirterek bunu eleştirdi.