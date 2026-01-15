Alsancak’ta kaldırımda yürüdüğü sırada 13 Ocak 2026 Salı günü aniden rahatsızlanan 36 yaşındaki Malık Saeed A.H., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan otopside, A.H.’nin ölüm sebebinin kalp krizi sonucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş halde bulunan 26 yaşındaki Carlos Alberto P.S.J.’nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebinin, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.