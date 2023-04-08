Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahade veren polis memuru İbrahim Ertarkan olayla ilgili bulguları aktardı.

Ertarkan 7 Nisan 2023 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Güzelyurt'ta, Ecevit Caddesi üzerinde zanlı H.N'nin aracıyla Tehlikeli sürüş yapması üzerine araç durdurularak yapılan kontrolde ve yapılan aramada aracın bagaj kısmında ve torpido içerisinde zanlıya ait yeşil reçeteye tabi toplam 64 adet adet Alyse marka hap ve yine araçta yolcu olarak bulunan zanlı M.D'nin üzerinde giymekte olduğu montun iç cebinde 10 adet ALYSE marka hap bulanarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ayni gün mesele ile ilgili olarak mahkemeden alınan arama emri gereği 20:00-20:15 saatleri arasında zanlı H.N'ye ait Gönyeli adresindeki ikametgahında yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde yeşil reçeteye tabi 448 adet Alyse marka hap bulunarak emare olarak zapt edilğini mahkemeye aktardı.

Polis meselenin yeni başladığından alınması gereken ifadeler ve zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tezhip'i yapılacağından ilk etapta zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalasını talep etti.

Hurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.