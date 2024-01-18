Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Ortaköy bölgesi altyapı ve üstyapı geliştirme projesinin 7'nci ihalesinin sonuna gelindiğini açıkladı.

Başkan Harmancı'nın paylaşımı:

"Bugün 2023 sonu 2024 yılı itibarı ile Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği ofisinin sağladığı 90 Milyon Türk liralık finansman ile çıktığımız Ortaköy bölgesi altyapı ve üstyapı geliştirme projesinin 7. İhalesinin sonuna geldik.

Hedefimiz Kemal Şemiler Caddesinin kuzey ve güneyinde kalan tüm bölgenin kanalizasyon altyapısının tamamlamak, Ortaköy ve şehit çocuğu arsalarında bölgesine daha güçlü bir su altyapısı sağlamak ve Başbakanlık ışıkları ile Osman paşa caddesi Gültekin Şengör sokak (eski KTHY karşısı bağlantı sokağı) hizasına kadar eksik olan kaldırımlarımızı tamamlamak.

Bu dev projeye Şubat ayında başlayacak şekilde şu ana kadar tüm ihalelerimiz titizlikle ilerledi.

2024 bizler için çok önemli yatırımların yılı olacak."