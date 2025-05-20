Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin Brüksel’deki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Mehmet Harmancı, Bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sayın İlhan Küçük beyefendinin organize ettiği etkinlikte yerel yönetimler olarak yer aldık. Yıllardır statüko ve tanınmama durumuna takılmadan sesimizi mümkün olan her uluslararası platformda duyurmanın çok önemli ve gerekli olduğuna inanıyor, bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin Brüksel'de başlattığı girişimleri geç olsa da değerli buluyor ve devamının gelmesini umuyorum” dedi.

Harmancı, “Pek çok farklı platformda tekrarladığım gibi özet olarak; yerel yönetimlerin barış sürecinde üstleneceği kritik rol ve toplum olarak maruz kaldığımız hak ihlalleri açıkça belirttim. Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumunun barış, demokrasi ve adalet mücadelesinde nasıl daha etkin bir rol oynaması gerektiği gibi konularda da düşüncelerimi paylaştım” ifadelerini kullandı.

LTB Başkanı Harmancı, daha geniş bir değerlendirmeyi ise önümüzdeki günlerde yapacağını kaydetti.