Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması şöyle:

"Son 2 yıldır en çok muhatap olduğum soru benim siyasette ne yapacağım ile ilgilidir.

Öncelikle bir muamma yaratmaya çalışmadığımın bilinmesini isterim, birincil önceliğimin bana verilen ödev olan Lefkoşa olduğunun altını çizerim.

Bir siyasinin pek kıymeti bilinmese de sürdürülebilir bir idari yapı kurmasının önemli bir kazanım olduğunu ayrıca belirtmek isterim.

Çok uzak olmayan bir tarihte siyasi geleceğime ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacağım.

Hiç bir birey tek başına ne kurtarıcıdır ne de oyun kurucudur önemli olan birlikte yol aldıklarınızın ve yolda birlikte mücadele edeceklerinizdir.

Herkese çok güzel bir 2026 yılı dilerim."