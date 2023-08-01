Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Harmancı, İskele’de bir siteye ait yer altındaki kirli atık su toplama havuzunda rutin kontrol ve çalışma yapan Mohammad Şhayeste ve Mohamad Aghajeloo’nun yer altındaki havuz ve koridorda biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek hayatını kaybetmesine dikkat çekti.

“Belki de 3 kuruş para biriktirmek ve gelecekleri için bir basamak için tüm ailelerini bırakıp onca mesafeyi aşmışlardı” ifadelerini kullanan Harmancı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bizim cayır cayır sattığımız rezidansların bodrumunda muhtemel sebeplerle muhtemel umursamazlıklarla ve muhtemelen ucuz olsun diye sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin ihtiyaç olmadığı bir yerde yitip gittiler.

Sizi de kurban ettik Mohammad Şhayeste ve Mohamad Aghjeloo, ne size ne başkalarına sahip çıkabildik, ruhunuz şad olsun.”