Belediyenin, gece boyunca çalışmaların kesintisiz sürdürülebilmesi için aydınlatma ve projektör sistemlerini de hızla tamamlamaya çalıştığını belirten Harmancı, Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre yağışlı sistemin yarın öğle saatlerine kadar süreceğini ifade etti.

Başkan Harmancı, özellikle mesai sonrası zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasının önemine dikkat çekerek, “İşe gitmek durumunda olan emekçi, işçi ve iş sahiplerinin akşam saatlerinde evden çıkmaması bizlerin işini de kolaylaştıracaktır” dedi.

Dere seviyelerinde gün içinde bir miktar düşüş yaşandığını ancak yeniden yükselme tespit edildiğini aktaran Harmancı, yağışların etkisini artırması ihtimaline karşı tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

“Şu ana kadar büyük bir tehlike yaşamadık fakat bu, riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor” diyen Harmancı, her iki gölette taşma hızının yavaşlaması ve derelerin normal seviyelerine dönmesi temennisinde bulundu.

LTB’nin açıklamasına göre, güneyden gelen ekstra bir su akışının şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.