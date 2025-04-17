Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın infial yaratan açıklamalarına tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan LTB Başkanı Harmancı, “Kendi kimliğimizi koruduk ve koruyacağız, bu adada var olduk ve olacağız” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Siz Kıbrıslı Türklere hakaret etmeye devam edin, Ünal Üstel ki sizin ricanızı bile emir telakki eder onun üstünden bile direniş tarihi yazan bir toplumu aklınızca aşağılayın, kendi kimliğimizi koruduk ve koruyacağız, bu adada var olduk ve olacağız.”