Narkotik maddeleri karıştırarak kullandıktan sonra çalıntı araçla İngiliz üs bölgesinde dolaşan 33 yaşındaki bir Rum, Dikelya Üs Polisi tarafından kovalanarak yakalandı.

Politis gazetesinin haberine göre, Larnaka’dan çalınan pick-up tipi araçla bölgede dolaşan şahıs, Rum polisinin ihbarı üzerine İngiliz üs polisi ekiplerince takibe alındı.

Ksilofagu bölgesinde bir tarlaya giren zanlının, aracın plakalarını söktüğü ve koçan ile diğer belgeleri yaktığı belirtildi. Polisleri fark edince kaçmaya başlayan zanlı, iki ekip tarafından kovalandı. Önünü kesmeye çalışan polis aracına çarptıktan sonra yakalanarak tutuklandı.

Şahsın birden fazla uyuşturucu maddeyi aynı anda kullandığı ve geçen hafta hakkında uyuşturucu suçundan tutuklama emri bulunduğu tespit edildi. Adı açıklanmayan zanlının 26 Şubat’ta Dikelya Üs Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Limasol’da Yol Kavgası: 4 Gençten 3’ü Yakalandı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Limasol’da 12 Şubat’ta iki sürücü arasında çıkan kavganın darpla sonuçlandığını yazdı.

Habere göre, yaşları 17, 21 ve 24 arasında değişen dört kişinin bulunduğu araç, 46 yaşındaki sürücünün kullandığı aracın yolunu kesti. Çıkan tartışma sonrası gençler araçtan inerek 46 yaşındaki sürücüyü darp etti ve olay yerinden kaçtı.

Özel bir hastaneye başvuran sürücünün burun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Saldırganlardan üçü 15 Şubat’ta yakalanarak aleyhlerine dava okunduktan sonra serbest bırakıldı. Dördüncü zanlının ise arandığı bildirildi.