Kıbrıs Türkü’nün mücadele yıllarından sonra en büyük acıyı 6 Şubat depreminde yaşadığını ifade eden Taçoy, Kıbrıs Türk Halkı’nın bir büyük acı karşısında birlik ve beraberlik içerisinde adalet arayışı için yola çıktığını söyledi.

“TC yargı makamlarına güveniyoruz ve inanıyoruz ki adalet yerini bulacaktır” diyen Taçoy, depremde hayatını kaybeden 50 bine yakın insanın acısını herkesin yüreğinde olduğunu ifade etti.

Mavi Vatan’ın sınırlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırları esas alınarak belirlendiğinin altını çizen Taçoy, KKTC’nin kıta sahanlığının böylece netlik kazandığını belirtti.

Hasan Taçoy, Mavi Vatan ile belirlenen münhasır ekonomik bölgelerin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’yi değil başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini kazançlı çıkardığına dikkat çekerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gösterilen önem Mavi Vatan ile eşdeğerdir” dedi.

“bugün bölgedeki doğalgazın Türkiye üzerinden tüm dünyaya satılabileceğini konuşuyoruz” diyen Taçoy, Akdeniz’in güneydoğusundan çıkan İsrail ve Mısır doğalgazının KKTC üzerinden Türkiye’ye oradan da Avrupa’ya iletilmesinin en hesaplı ve doğru proje olduğunu vurguladı.

Taçoy, elektrikte enterkonnekte bağlantısının da büyük önem taşıyan bir diğer konu olduğuna işaret ederek, Avrupa’da özellikle İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında oluşan Almanya’nın ekonomik hegemonyası ile birlikte Kıbrıs adasına ilişkin farklı senaryoların konuşulmakta olduğunu söyledi.

BM’nin Kıbrıs konusundaki son girişimine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Taçoy, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yapmış olduğu ziyarete dikkat çekti.

“bir dünya lideri olan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki devletli bir çözümden bahsetmesi son derece önemlidir” diyen Taçoy, Erdoğan’ın bu söyleminin değişmesini beklemediğini kaydetti.

Taçoy, “Kıbrıs konusunda bu sözleri her konuşmasında tekrarlarken Yunanistan’a gitti ve bir ekonomik işbirliği protokolü imzaladı. Bunları bir araya getirip yorumladığımızda Kıbrıs’ta bir çözüm şu anda bizim dışımızda farklı bir şekilde konuşulmaktadır diyebiliriz” dedi.

Önceki açıklamalarında Kıbrıs konusunda kaynayan bir kazan olduğundan bahsettiğini anımsatan Taçoy, “Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak doğalgaz boru hattı ile Avrupa’ya daha ucuz ve daha nitelikli doğalgaz sağlayacak bir imkan için çalışılıyor” dedi.

Taçoy, bu gelişmelerin yaşandığı bir ortamda BM tarafından atanan özel temsilcinin ziyaret edeceği Ankara’da da “iki devletli çözüm” mesajı alacağını vurguladı.

Açıklanan hayat pahalılığı rakamlarının sorulduğu Taçoy, harçlara yapılan zamların Şubat başında yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bu nedenle ilk hayat pahalılığı rakamlarının düşük çıkmasının normal olduğunu söyledi.

Taçoy, kış mevsiminin yaşanmasından dolayı elektrik tüketiminde artış olduğunu belirterek, elektrik faturalarındaki artışın bundan kaynaklandığını kaydetti.

KKTC’nin fiyat politikasında Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında bir yerde durması gerektiğini ifafe eden Taçoy, üretimde gereken rekabetin neden sağlanamadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Hasan Taçoy, üretimde kullanılan emtiaların doğru zamanda ve doğru ürün olarak ithal edilmesinin maliyete olan etkisine işaret ederek, hammadde ithalatında çeşitliliğin sağlanmasının fayda getireceğini söyledi.

Vatandaşların ilaca ulaşımı konusunda açıklanan yeni uygulama sonrasında ziyaret ettiği eczanelerde böyle bir durum olmadığı bilgisini aldığını ifade eden Taçoy, “Sayın Bakan bu işe tekrar bir göz atsın, dikkatli olsun. Bu işin toparlanması için eğer bir girişim yapmışsa, bu girişimin neticesindeki sonucu da incelesin” dedi.

Taçoy, hükümetin büyük ortağı olan UBP’nin halkla iletişim sorunu yaşadığına vurgu yaparak, “bunun sebebi kurultaydır. Artık söylemekten yoruldum, 2024 kurultay yılıdır. Parti yetkili organları bir karar alacak ve ona da hepimiz uyacağız” dedi.

Yapılacak kurultayda aday olduğunu yineleyen Taçoy, “Sayın Başbakan geziyor ve Hasan çekilecek diyor. Öyle bir şey yok. Bu kendisinin canının çektiğidir, onu söylüyor. Sağ olsun arada benim de reklamımı yapmış oluyor” şeklinde konuştu.

“bana belden aşağı vurmaya çalışan bir başka arkadaş da var” diyen Taçoy, “bunlar seçim arenasında tatsız işlerdir ve ben artık bunları konuşacak değilim” ifadesini kullandı.

Hasan Taçoy, esas bakılması gereken noktanın hükümetin icraatsızlığı olduğunu ifade ederek, vatandaşların bu konuda şikayetçi olduğuna vurgu yaptı.

Taçoy, “UBP bakanları gerçekten iyi işler çıkarsalar dahi vatandaştaki algıları olumsuz olmaktadır. Bunun sebeplerinin analizinin doğru yapılması lazımdır. Ben artık sadece bunu söylemekteyim” dedi.

Siyasette hiçbir zaman hiçbir mücadeleden kaçmadığına işaret eden Taçoy, yapılan anketlerin UBP’nin doğru hedefe hareket etmediğini gösterdiğini söyledi.

Üstel’in başbakanlık gücüne sahip olduğuna, Türkiye’nin gücünü de elinde tuttuğunu iddia ettiğine dikkat çeken Taçoy, “madem bu güçler elinde o zaman neden kurultay yapmıyorsun” diye sormak gerektiğini vurguladı.

Taçoy, Üstel’in kurultay tarihinin belirlenmesinden sürekli kaçmasının bir yerlerde olumsuzluklar bulunduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, “demek ki KKTC insanı çok daha farklı şeyleri görmek ve konuşmak istiyor” dedi.

Partiler içerisinde yaşanacak kaostan kimlerin besleneceği sorusunun mutlaka sorulması gerektiğini dile getiren Taçoy, “Türkiye’yi bu işlere karıştırmadan bu sorunu kendi içimizde çözmeliyiz” şeklinde konuştu.

Taçoy, ülkede ekonomik sorunlar bulunduğunun ve yapılması gereken çok iş olduğunun altını çizerek, siyasetin tüm sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi halinde sorunların çözülebileceğini sözlerine ekledi.