Karaoğlanoğlu’nda, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki kişi uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 16 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında şüpheli olarak görülen A.M. (E-42) ile M.O.’nun (E-35) üzerlerinde ve A.M.’nin kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, A.M.’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, M.O.’nun tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.