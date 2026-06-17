Öztürkler, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğdu’yu kabul etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Aydoğdu’nun Kıbrıs Türk halkına yönelik çalışmalarının önemli katkılar sağladığını belirterek, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine yönelik temas ve faaliyetlerin değerli olduğunu ifade etti.

Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı da, Türk askerinin adadaki varlığı da bizim için tartışma konusu değildir. Türkiye’nin garantörlüğü de vazgeçilmezdir” değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri, meclis başkanı ve bazı milletvekillerinin Türk askerinin adadan ayrılması, Türkiye’nin garantörlüğünün zayıflatılması ve Beşparmak Dağları’ndaki Türk bayrağının kaldırılması yönündeki açıklamalarına değinen Öztürkler, bu söylemleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Rum tarafının tarihe dikkatle bakması gerektiğini belirten Öztürkler, “Tarih, hem KKTC bayrağının hem de Türkiye Cumhuriyeti bayrağının dokunulmaz olduğunu defalarca göstermiştir. Bu bayraklar ne dağlardan, ne göklerden, ne de gönüllerimizden inecektir” dedi.

Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın Fransa ve İsrail gibi garantör olmayan ülkelerle iş birliği yaparak silahlanmasına dikkat çekti ve “Türkiye’nin varlığını sorgulamak onların haddi değildir” ifadesini kullandı.

Öztürkler, 1960 ve 1974’te yaşananların unutulmadığını belirterek, Mehmetçik ile Mücahit’in mücadelesinin bu toprakları vatan yaptığını vurguladı. Öztürkler, “Bayraklarımız özgürce dalgalanmaya devam edecektir” dedi.